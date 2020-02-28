Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbetine iki aile daha katıldı

28.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:26

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 179 gündür devam eden evlat nöbeti eylemine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 179'uncu gününde de devam ediyor. Nöbete katılan ailelerin sayısı, iki ailenin daha katılmasıyla 99'a yükseldi. 2011 yılında terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Ramazan Topaloğlu (33) için Adıyaman'dan gelerek eyleme katılan anne Bedriye Topaloğlu, oğlunun 9 yıl önce bir arkadaşının düğüne gittiğini ve bir daha göremediğini anlatarak, "Oğlum düğüne gitti, terör örgütü mensupları onu kandırıp dağa kaçırdı. Çocuğum o yolun yolcusu değildi, onu kandırdılar ve zorla dağa kaçırdılar. Allah rızası için kim çocuğu götürmüş ise onu geri göndersin. Oğluma da sesleniyorum, Ramazan oğlum ben ve baban ölmeden gel. Evimize geri gideceğiz. Sen götürüldüğün günden bu yana her şeyimizi kaybettik. Ne olursa olsun oğlum Allah rızası için dön evine gel" dedi.

"BEN SİZLERİ YETİM BÜYÜTTÜM, SENİN ÇOCUKLARIN YETİM BÜYÜMESİN"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden 2014 yılında terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 2 çocuk babası oğlu Şükrü Kartal (37) için gelen anne Saadet Kartal da eyleme katıldı. Oğlunun 6 yıl önce üniversite okuduğunu ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Kartal, "Oğlum terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum beni görüyor ve izliyorsan oğlum gel, senin iki tane çocuğun var. Ben sizleri yetim büyüttüm, senin çocukların yetim büyümesin. Allah rızası için kimin konuşması para ediyor ise o benim oğlumu göndersin. Oğlum gelmeden de ben buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile 178 gündür süren oturma eylemine katılan iki anne, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyorlar.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA