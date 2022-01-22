Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü - Haberler
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Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Şeyhçoban köyünde havaların eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile su kulesinin tamamı buzlarla kaplandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Şeyhçoban köyünde havaların eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile su kulesinin tamamı buzlarla kaplandı.

Köyde yaşayan vatandaşlar daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını söyledi. Diyarbakır merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan köyde soğuktan buz sarkıtına dönen su kulesinin daha önce böyle görmediklerini ve durumun onları çok şaşırttığını belirtti. Su kulesinde oluşan buz sarkıtları Diyarbakır'da hakim olan dondurucu soğuğun ne denli olduğunu gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

Diyarbakır'da havalar eksi 17'yi buldu, su kulesi buz sarkıtına döndü

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Çınar, su, Güncel, Haber

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