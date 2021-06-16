Diyarbakır'da harç karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde harç karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde harç karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Akpınar Mahallesi'ndeki bir briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz (29), temizlik yaptığı sırada harç karma makinesinin içine düştü.
Makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nesih Cengiz'in cenazesi, Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz