Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
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Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı Diyarbakır'da oturdukların evin 11'inci katından asansöre binen baba ve oğlu halatının kopması sonucu yere çakıldı.

Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oturdukların evin 11'inci katından asansöre binen baba ve oğlu halatının kopması sonucu yere çakıldı. Yaşanan olayda baba Muhammet Erdoğan ve oğlu Talha (4), şans eseri yaralı kurtuldu. Hastanede tedavisi süren baba Erdoğan, "Elhamdülillah iyiyim" dedi.

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oğlu ile birlikte kaldıkları sitede bulunan oyun parkına giden baba ile evladı asansöre bindi. Muhammet Erdoğan ve oğlu Talha 11'inci kattan aşağı inmek için düğmeye bastı. Baba-oğul 11'inci kata gelen asansörden inmeyi beklerken halatın kopmasıyla önce 6'ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6'ncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı. Gürültü üzerine site sakinleri zemine gelerek asansörün kapsını açıp Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan ile oğlu Talha'nın tedavisi sürerken, tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Erdoğan ise "Elhamdülillah iyiyim" dedi.

Asansörde inceleme yapan polis ekiplerinin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı
Halatı kopan asansörde can pazarı: Baba ve oğlun bindiği asansör 11'inci kattan yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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