Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
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Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu

21.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:41
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri gibi mekanlarda kartpostallık görüntü oluşturdu.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri gibi mekanlarda kartpostallık görüntü oluşturdu. 

Diyarbakır'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte olanlar hızlarını düşürerek ilerlerken, hava ulaşımında ise aksamalar yaşandı. Sis, kentte hayatı olumsuz etkilerken, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile surların eteğindeki Millet Bahçesi ise sisten kayboldu. Dicle Nehri'nin geçtiği tarihi On Gözlü Köprü ile 15'inci yüzyılda Akkoyunlular tarafından yaptırılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1916 ve 1917 yıllarında kullandığı Gazi Köşkü'nde de kartpostallık görüntüler oluştu.


Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu
Diyarbakır'da etkili olan sis, seyirlik manzara oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:41:44. #1.15#
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