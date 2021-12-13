Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor - Haberler
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Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle kentte uçak seferleri de iptal edildi.

Türkiye genelinde hava durumundaki değişimler vatandaşların hayatını da olumsuz etkiliyor. Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis yaşamı adeta sekteye uğrattı. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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