Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı - Haberler

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Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

DİYARBAKIR'da 1070 personel ile 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 1070 personel ile 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"  denildi.


Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, Astsubay, Jandarma, Çavuş, Güncel, Haberler

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