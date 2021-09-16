Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyen ve yol kapatıp, ateş yakarak, olay çıkaran 7 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyen ve yol kapatıp, ateş yakarak, olay çıkaran 7 kişi gözaltına alındı.

Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, dün bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı. Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen, ateş yakarak, olay çıkaran gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağılırken, ilçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, barikat kuran, ateş yakıp, kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 7 şüphelinin evlerine sabah operasyon düzenlendi. B.A., F.D., F.E., R.T., A.B., K.D. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI

Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

 EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Tunç Soyer İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler Acun Ilıcalı Göksel Amelia Hamlin
Spor Diego Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK EKİBİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN 7 KİŞİYE GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:02:27. #1.11#