Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Turan Demir (34), evde kullandığı elektrikli sobadaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri

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