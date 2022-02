Diyarbakır'da denetlenen bin 24 kurum ve kuruluştan 37'sine 'erişilebilirlik logosu' verildi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak "erişilebilirlik logosu" tanıtım töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi. Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da bugün 37 kurum ve kuruluşa erişilebilirlik logosunu verdiklerini belirten Akçam, "Erişilebilirlik, herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Bütün kamu kurumları, özel kurumlar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları hepsi tek tek denetleniyor. Bunların erişebilirliğe uygun olup olmadığını denetliyoruz. Şu ana kadar erişebilirliğe ilişkin ilimizde bin 24 denetim yapıldı. Bu denetimler kapsamında 24 özel kuruluş ve 13 kamu kuruluşu olmak üzere ilimizde 37 kurum ve kuruluş Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Bugünde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen logonun lansman toplantısını yaptık. Hak kazanan kuruluşlara logolarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de ilimizde uygunluğunu kontrol edeceğimiz her hangi bir kurum ile kuruluş ve toplu taşıma aracı kalmayacaktır. Bunlar uygun değilse kendilerine uygunluk verilebilmesi için gerekli bilgiler verilerek daha sonra yine de denetlenip uygunluk çerçevesinde belgelerini vereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası salonunda yapılan tanıtım törenine aralarında Ceylan Karavil Park AVM Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Didem Yılmaz Oto'nun da olduğu, erişebilirlik logosunu hakkeden kurumların temsilcilerine logo takdim edildi.

Yapılan konuşmanın ardından kurum ve kuruluşlarla toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören son buldu. - DİYARBAKIR