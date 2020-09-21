Şehrin göbeğinde dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
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Şehrin göbeğinde dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Diyarbakır'da bir markette silahlı soygun gerçekleştiren şahıs, ardından çalışanı rehin alarak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs, rehin aldığı çalışanı 15 kilometre uzaklıkta bırakarak kayıplara karıştı.

Şehrin göbeğinde dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
21.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:51

Diyarbakır'da bir kişi, girdiği markette silahlı soygun gerçekleştirmesinin ardından çalışanı rehin alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan zanlı, kayıplara karıştı.

SİLAHINI GÖSTERİP KASADAKİ PARALARI ALDI

Olay, bir market zincirinin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı.

REHİN ALDIĞI ÇALIŞANI 15 KM SONRA BIRAKTI

Burada aracı olan çalışanın otomobiline binen hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

"OLAY YERİNİ ÇEKMEYECEKSİN"

Öte yandan, olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Market Müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm. Sen beni tanımıyorsun, o görüntüyü paylaş tanışalım seninle, burada bekle" diye tehdit etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEVGİ YUMAĞI: sevgili market müdürü ben senden çok daha problemli ve psikolojik sorunları olan bir vatandaşım. sizinle tanışmak istiyorum. sevgilerimle . . .
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