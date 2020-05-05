Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibi

Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibiDİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.

Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte oynadı. Çocuklar oynadıkları klipte, 'Evdeyiz ama trafik kuralları aklımızda' mesajı vererek, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Kaynak: DHA