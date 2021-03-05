Diyarbakır'da caddeler yenileniyor
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Diyarbakır'da caddeler yenileniyor

05.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:46

Diyarbakır'da caddeler yenileniyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında 9 bin 400 ton sıcak asfalt serecek ve 10 bin metrekare kaldırım inşa edecek.

Diyarbakır'da caddeler yenileniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında 9 bin 400 ton sıcak asfalt serecek ve 10 bin metrekare kaldırım inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaya ve trafik güvenliğini üst seviyede tutacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde yer alan Evrim Alataş Caddesinin Şanlıurfa yolu ve Aram Tigran Bulvarı arasında kalan bin 270 metrelik kısımda asfalt yenileme ve kaldırım çalışması başlattı.

25 metre genişliğinde olan caddede yol içinde kalan sitenin duvarı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından caddede 20 bin metreküp yarma, 15 bin metreküp dolgu, 28 bin ton alt temel ve temel serilecek. Ardından 7 santimetre kalınlığında 5 bin 500 ton binder, 5 santimetre kalınlığında 3 bin 900 ton aşınma olmak üzere toplam 9 bin 400 ton sıcak asfalt serilecek.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı asfalt çalışmaları ile paralel olarak caddede 10 bin metrekare bazalt döşeme ve 5 bin metre bazalt bordür ile kaldırım çalışması yürütecek.

Diyarbakır'da caddeler yenileniyor
Diyarbakır'da caddeler yenileniyor
Diyarbakır'da caddeler yenileniyor
Diyarbakır'da caddeler yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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