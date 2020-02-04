Diyarbakır'da bir garip bina

04.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:17

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek kolon üzerine inşa edilen 3 katlı bina görenleri hayretler içinde bırakıyor.



Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan ve 1990'lı yılların başında inşa edilen apartman, görenleri hayretler içinde bırakıyor. En son Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor. İki esnafın da iş yaptığı bina doğal afetlere meydan okuyor.



Bina sakinlerinden Pervin Akbey, bu binanın isminin olmadığını, 7-8 yıldır binada ikamet ettiklerini söyledi. Akbey, "3 katlı binada oturuyoruz. Şu anda iki aile kalıyoruz, en üst katımız boş. Tek kolon, tek blok üzerinde 3 katlı bina. Şu anda sıkıntı yok ama eğer çok şiddetli deprem olsaydı bu bina bence zor ayakta durabilecekti. Bu depremi atlattık çok şükür, 3 katlı bina, tek kolon üzerinde bir de. İnşallah bir daha böyle şiddeti bir depremle daha karşılaşmayız. Binamız çok sağlam durdu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA