31.10.2019 20:40

Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine katkı

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 207 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 200 bin TL nakdi destek sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan ve takım yöneticileri ile sporcular katıldı. Törende 82 bin sporcu kapasiteli 207 amatör spor kulübüne nakdi yardım çekleri teslim edildi.

Törende konuşan Hasan Basri Güzeloğlu, amatör spor kulüplerine yardım etmekten büyük bir mutluluk duyduğuna dikkat çekti. Güzeloğlu, Dün çok büyük bir etkinliği gerçekleştirdik. Uluslararası Sur Yarı Maratonu'nun tanıtım törenini yaptık. Atletizm federasyonu başkanımız, Türkiye'nin gururu Avrupa ve Dünya şampiyonlarımız törendeydi. 19 Nisan 2020'de ilki ve her yıl yapılacak Uluslararası Sur Yarı Maratonunu Diyarbakır'a kazandırdık. Nedir bu olay, Diyarbakır'ın güzelliklerinin kavranmasını Diyarbakır insanının, Diyarbakır kültürünü dünyaya ulaşmasını sağlamak, ama aynı zamanda da bir spor kültürünü uluslararası bir yarışmayı Diyarbakır'da buluşturmaktır. hayırlı Uğurlu olsun Diyarbakır'ımıza dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan ise spor kulüplerine yardımlarından dolayı Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti. Dayan, Sayın valimizin bu destekleri bize can suyu oldu. kendisine şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA