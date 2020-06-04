Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı
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Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

04.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 03:02

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 7 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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