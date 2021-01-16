DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
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DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

16.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:14

Düzova Mahallesi tabelesından görüntüler Kuzunun görüntüleri Maksut Bulut ile röportaj Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.

Düzova Mahallesi tabelesından görüntüler

Kuzunun görüntüleri

Maksut Bulut ile röportaj Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu doğurdu.

Görenlerin şaşkınlıkla baktığı 6 ayaklı kuzu mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Maksut Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Babadan dededen hayvancılıkla uğraştıklarını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Daha önce memleketimizde böyle bir şey görmedik. Babamıza, dedemize sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler. Allah'ın takdiri, ne diyebiliriz. Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında her hangi bir sıkıntı yok, sütünü içiyor. Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan tek farkı sadece 6 ayaklı olması."

Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
DİYARBAKIR - 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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