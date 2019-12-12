Diyarbakır'da 364 kilogram esrar ele geçirildi

12.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda kayalıklara gizlenmiş 364 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gökçen-Gözebaşı köyü yolunda ve Gözebaşı köyü kırsalındaki iki farklı noktada kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede fiziki takip gerçekleştiren ve herhangi bir şüpheliye rastlamayan ekipler, kayalık ve çalılık alana çuval ve poşetler içerisinde gizlenen, satışa hazır vaziyette 364 kilogram esrar buldu.

Olayla ilgili zanlıların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA