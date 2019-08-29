Diyarbakır'da 30 ağustos'ta ulaşım ücretsiz
DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent genelinde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.