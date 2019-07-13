Diyarbakır'da 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek, teröristler ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı tespit etmek amacıyla Hani ilçesinin dağlık ve kırsal alanında 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-129 şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin 02' müşterek operasyonu, 12 Temmuz 2019 cuma günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre uzunluğundaki su hortum ile 8 su motoru ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler operasyon bölgesinde imha edildi.

Kaynak: DHA