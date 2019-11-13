Diyarbakır'da 2 HDP'li belediyeye görevlendirme

13.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:42

Diyarbakır'da haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li merkez Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in yerine görevlendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma dosyası bulunduğu bildirildi.

Diken'in hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi'nin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak"" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazro Belediye Başkanı Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Hazro Kaymakamı Ali Öner, 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA