Diyarbakır'da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı
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Diyarbakır'da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'da, 2008 yılında cinayet işleyen ve 13 yıldır firari olan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu Diyarbakır'da yakalandı.

Antalya'da, 2008 yılında cinayet işleyen ve 13 yıldır firari olan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu Diyarbakır'da yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca Antalya'da ikamet eden ve 2008 yılında burada meydana gelen kasten öldürme olayı nedeniyle hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli V.E.'nin Sur ilçesi Özekli Mahallesi'nde ikamet eden hasta babasını ziyaret edeceğinin öğrenilmesi üzerine, şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 13 yılı aşkın süredir firari olarak aranan V.E. isimli şüpheli Özekli Mahallesi'nde babasına ait evde kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 13 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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