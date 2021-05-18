Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Kayapınar ilçesinde yeni bulvar ve bağlantı yolları çalışmalarına başladı.

2021 sezonuyla kentte bozulan ve uzun zamandır asfaltlanmayan caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, Şanlıurfa yolu- Rıha Caddesi arasında Lalegül adıyla yeni bir bulvar inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları kapsamında ilk etapta 860 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Lalegül Bulvarının belirlenen bölümlerine yağmur suyu ızgaraları yerleştirecek. Ardından alt temel, temel, bitümlü temel ve binder çalışmaları yürütecek.

Ekipler, Lalegül Bulvarını, toplam 11 bin ton sıcak asfalt sererek vatandaşların hizmetine açacak.

Büyükşehir Belediyesi, Lalegül Bulvarına ayrıca 9 bin 800 metrekare kumlamalı parke, 5 bin metre kumlamalı kilitli bordür, yolun iki tarafına kaldırım döşeyecek ve 70 aydınlatma direği dikecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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