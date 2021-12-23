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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlık yaptı.

Kent genelinde 17 ilçede, 142 personel ve 46 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edecek olan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerde oluşabilecek acil durumlara karşı 16 greyder, 9 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı, dozer, 10 yükleyici de araç filosunda hazır bulunduruyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütecek.

Kış hazırlıkları kapsamında buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz satın alan Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda yama, bakım ve onarım çalışması için 1500 ton soğuk asfalt kullanacak.

Karla mücadelede hizmetlerin aksamaması için vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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