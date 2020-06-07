DİYARBAKIR Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası

Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezasıDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, apartmanın bodrum katında alkollü eğlence yapan 24 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

07.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:37

Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, apartmanın bodrum katında alkollü eğlence yapan 24 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek ses müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bodrum katında, 24 kişinin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, alkollü eğlence yaptığını belirledi. Çevreyi rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

DİYARBAKIR Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Trump köşeye sıkıştı! Protestolar için 10 bin asker istedi, Savunma Bakanı sırt çevirdi
Trump köşeye sıkıştı! Protestolar için 10 bin asker istedi, Savunma Bakanı sırt çevirdi
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
TFF, sadece Türk devlerinin katılacağı Turan Kupası'nı düzenleyecek
TFF, sadece Türk devlerinin katılacağı Turan Kupası'nı düzenleyecek
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Libya Sirte Haziran
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Bodrum katta alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:43:28. #1.15#
title