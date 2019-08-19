DİYARBAKIR BELEDİYE KARŞISINDA OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

19.08.2019 15:53

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu. Belediye önünde güvenlik alan polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıtıldı.

Kaynak: DHA