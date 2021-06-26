Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 663. gününde sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 663. gününde sürüyor.

İstanbul'dan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Arafat için Bingöl'den gelen Ahmet Bayram da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Bayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünden geldiğini söyledi.

Evladının bir lokantada çalıştığını ve yıllardır oğlundan haber alamadığını kaydeden Bayram, "Oğlum Ümraniye'de HDP tarafından kaçırıldı. İstanbul'da onlara yalvardım ama çare etmedi, bana oğlumu vermediler." diye konuştu.

Oğlunu bulmak için her yıl HDP binasına gittiğini ancak sonuç alamadığını dile getiren Bayram, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Bu arada, oturma eylemini sürdüren ailelere, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve bir grup partili ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ziyarette bulunarak, desteklerini iletti.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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