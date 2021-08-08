Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 706'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

"Oğlum HDP tarafından PKK'ya verildi." diyen Elhaman, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Elhaman, "4 yıldır evladıma hasret kaldım. Evladımı getirsinler. Gençler HDP'ye kanmasın. Oğlumu benden çalıp, götürdüler. Bir anne olarak evladımı istiyorum." dedi.

Oğluna seslenen Elhaman, "Oğlum güçlü bir devletimiz var. Kaç, gel." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Aysel için gelen ağabey Savaş Turan da kardeşini HDP'den istediğini belirtti.

Eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Turan, "Kardeşim gelmeden buradan gitmeyeceğim. Kardeşim beni duyuyorsan, görüyorsan gel. 30 ailenin çocuğu geldi. O mutluluğu, huzuru, sevinci ne olur bize de yaşat. Seni burada bekliyorum. Ne olur dön, gel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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