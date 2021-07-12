Diyarbakır ANDA il temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor

Son zamanlarda yaptıkları maddi ve manevi desteklerle adından söz ettiren ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere misafir olup, yardım etmeye devam ediyor.

Son zamanlarda yaptıkları maddi ve manevi desteklerle adından söz ettiren ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere misafir olup, yardım etmeye devam ediyor.

Diyarbakır ANDA Kardeşe Vefa Derneği afet ve acil durumlar dışında insani yardımlarda gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve ev eşyası yardımları yapan ANDA insani yardımlaşma konusunda sahada çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ANDA Kardeşe vefa derneği Diyarbakır il temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, yardıma muhtaç kim olursa olsun elinden tutma çabası içerisinde olduklarını kaydetti. Yaşa, "Gerek afet ve acil durumlarda gerekse insani yardımlarda üzerimize düşen görevi yerine getiriyor yardım ve desteklerimize devam ediyoruz. Çok çeşitli yardımlarımız oluyor insanlarımıza, bu haftada ev tadilatı, gıda yardımı ve ev eşyası desteklerinde bulunduk. Birçok yetim ailenin giyim ve gıda gibi ihtiyaçları karşıladık, bu ve benzer birçok yardımlarımız devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı