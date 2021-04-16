Diyanet TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? Diyanet TV Ramazan ayı mukabele saatleri! Diyanet TV hatim saati!

Ramazan ayına özel birçok kanalda mukabele programı düzenlenmektedir. Bu kanallardan birisi de Diyanet TV kanalıdır. Peki, Diyanet TV mukabele programı ne zaman yapılıyor? Diyanet TV yayın akışı! Diyanet TV mukabele saati ne zaman? Mukabele programı her gün olacak mı? Ramazan ayı mukabele, hatim programı ne zaman, hangi kanalda?

Mukabele yayınlayan televizyon kanallarından birisi de Diyanet TV'dir. Diyanet TV'de her gün Kur'an-ı Kerim hatim takibi yapabilirsiniz. Peki, Diyanet TV mukabele saat kaçta başlıyor? Diyanet TV mukabele programı seslendiren kim? Diyanet TV mukabele programı ne zaman başlayacak? Bugün kaçıncı cüz okunacak?

DİYANET TV MUKABELE PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet TV'de mukabele programı "Mukabele" Ramazan ayında her gün günde 3 kere yayınlanmaktadır. Saatleri ise aşağıdaki gibidir:

Diyanet TV mukabele saati 1 : 15:00 (Ramazan ayında her gün)

Diyanet TV mukabele saati 2 : 00:00 (Ramazan ayında her gün)

Diyanet TV mukabele saati 3 : 04:47 (Ramazan ayında her gün)

Diyanet TV'de 3 farklı zaman diliminde Mukabele takibi yapabilirsiniz. O gün hangi gün ise Kur'an-ı Kerim'in cüzünü okuyabilir, dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

MUKABELE ZAMANI NEDİR? SADECE RAMAZAN'DA MI YAPILIR?

Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerîm'i mukabele tarzında okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah'ın (asm) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (asm) sünnetindendir.

Resulullahın bu sünneti sebebiyledir ki mü'minler ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok önem verirler, hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Aynı sünnet ashap tarafından da yaşanmış, nesiller boyunca yaşatılmış ve nihayet günümüze kadar gelmiştir.

Fakat mukabele sadece Ramazan'da yapılır demek değildir. Yılın her vaktinde mukabele yapılabilir. Aşağıdaki linkten faaliyet türüve ülke, şehir, ilçe seçimi ile "mukabele okunan camiler" listesine ulaşabilirsiniz.

MUKABELE ADABI NEDİR?

1-) Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

2-) Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3-) Kıbleye yönelmek.

4-) Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

5-) Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

6-) Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

7-) Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.

8-) Aceleci davranmamak.

9-) Med kaidelerine uymak.