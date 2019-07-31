Diyanet'ten, Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice'yle ilgili sözlerine tepki: Gereken işlemler yapılacak

Mustafa İslamoğlu'nun bir televizyon kanalında Hz. Muhammed'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili "Abulmuttalib'in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?" demişti. Bu sözlere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz" açıklamasını yaptı.