Diyanet'ten, Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice'yle ilgili sözlerine tepki: Gereken işlemler yapılacak
Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice ile ilgili söylediği sözlere ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunanlar hakkında gereken işlemlerin yapılacağını açıkladı.
Mustafa İslamoğlu'nun bir televizyon kanalında Hz. Muhammed'in eşi Hazreti Hatice ile ilgili "Abulmuttalib'in göz bebeği ve varisi gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı?" demişti. Bu sözlere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz" açıklamasını yaptı.
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08:14 Diyanet'ten, Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice'yle ilgili sözlerine tepki: Gereken işlemler yapılacak