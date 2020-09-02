Diyanet'ten "İmama ceza olarak korona hastasını yıkattılar" iddiasına soruşturma Şanlıurfa Siverek'e bağlı Burçalık Köyü'nde görev yapan cami imamının bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İmamlık yapan Osman Çilenti'nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti'nin bu sırada kendisinin de COVID-19'a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Şanlıurfa Siverek'e bağlı Burçalık Köyü'nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü'nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Sosyal medyada, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için Çilenti'ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği iddia edildi. İmam Çilenti'nin cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan bir yetkili konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sosyal medyadaki iddiaları araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucuna göre ihmali olan kişiler varsa haklarında gerekli işlemler yapılacak" dedi.

BAKANLIK REHBER YAYINLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la ilgili olarak morg ve defin işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin rehber yayımlamıştı.

İşte rehberdeki uyarılar: Gasilhane çalışanları, cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi (cerrahi) maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Tazyikli su kullanımı, cenazeden enfekte sıvıların sıçramasına ve hastalık bulaşına neden olabilecek işlem olması nedeniyle cenazenin yıkanması sırasında bu işlemden kaçınılmalıdır.