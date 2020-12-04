Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur

04.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:31

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin yaptığı açıklamada "Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Paylaşımda, "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur

"SALGIN HASTALIK DA CUMANIN FARZ OLMASINI DÜŞÜREN MAZERETLERDENDİR"

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetinidüşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir.

"CEMAATİ TEHLİKEYE ATACAK ŞEKİLDE İÇERİ GİRİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR"

Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

"VİRÜSE YAKALANANLARIN VE TEMASLILARIN CEMAATE KATILMAMALARI DİNEN ZORUNLUDUR"

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur"

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur
Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Caner Cindoruk Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nacer Chadli Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:32:14. #1.14#
title