Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR ve Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Neslibey ÖZKAN ve Ali YILDIZ, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR ve Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Neslibey ÖZKAN ve Ali YILDIZ, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çanakkale Diyanet-Sen İl Başkanı Şahin AYGÜL, Çanakkale Diyanet-Sen İl Başkan Yardımcıları Fevzi ERTÜRK ve İsmail DEVECİ'nin de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali GÜLDEMİR'e minyatür şehitler abidesi hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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