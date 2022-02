Diyanet: Peygamberimiz ve babası ile ilgili saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin kitabına ilişkin, "Açıkça ifade etmek gerekir ki, söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, Hazreti Muhammet'in yaşamını anlatan kitabında bazı bölümlerin gündeme geldiği bildirildi. Açıklamada, "Açıkça ifade etmek gerekir ki; söz konusu kitapta Sevgili Peygamberimiz ve babası ile ilgili nezaket ve hürmet sınırlarını aşan bir dil ve kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Bu saygısız ve pervasız tavrı şiddetle kınıyoruz. Şüphesiz Sevgili Peygamberimiz temiz ve şerefli bir sülaleye mensuptur. Babası da saygın ve itibar sahibi bir kimsedir. Vehb kızı Amine ile evlendikten sonra çok yaşamamış, yakalandığı bir hastalık sebebiyle Peygamberimizin dünyaya gelişinden birkaç ay önce genç yaşta vefat etmiştir. Bugün, sorumluluk sahibi her Müslümana düşen görev, Hz. Peygamber'in nezih hayatını ve üstün ahlakını başta nesillerimiz olmak üzere insanlığın her ferdine en güzel şekilde tanıtmanın gayesi ve gayreti içinde olmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi ele alırken popülist heveslerin esiri olmadan, şuurlu, duyarlı ve aklıselime uygun hareket etmektir" denildi.

"Ayrıca özensiz bir üslup ve saygısız bir tutum, akademik özgürlük ve araştırmacı kişilikle asla izah edilemez. İslam'ın muazzez peygamberini ve onun şahsında İslam'a ait değerleri lekelemeye, gözden düşürmeye yönelik iftiraları ve bilinçli çarpıtmaları ilmi gerçeklermiş gibi ele almak ise, akademik dikkatsizlik ve bilgisizliğin yanı sıra vahim bir feraset ve basiret yoksunluğudur. Hangi niyet ve gerekçeyle olursa olsun, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili araştırmalarda en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılmamalı, saygı ve sevgiden beslenen bir özenle konuşulmalıdır. Bu bağlamda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi, kullandığı kelimeleri itina ile seçmesi, ilmin ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranması, mümin olmanın gereğidir."

Demirören Haber Ajansı - Güncel