Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı Açıklaması - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı Açıklaması

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin şükran ve rahmetle yad edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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