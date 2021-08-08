Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini açıkladı.