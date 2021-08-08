Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu...
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini bildirmesi üzerine yaptığı açıklamada, şu an için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceğini ancak bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
Diyanet, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini ancak listenin daha sonra...
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