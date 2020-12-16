Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgında ve afette ölenler için dua edecek

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam edenler için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam edenler için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam edenler için Hacıbayram Camii'nde dua programının düzenleneceği belirtildi. Yatsı namazı sonrası gerçekleştirilecek programda duayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapacak. Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı