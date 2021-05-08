Diyanet İşleri Başkanlığı "Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenleyecek
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Diyanet İşleri Başkanlığı "Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması' düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazreti Muhammed'i tanıma, mesajını anlama ve gençlerin milli, manevi duygularını geliştirme amacıyla "Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazreti Muhammed'i tanıma, mesajını anlama ve gençlerin milli, manevi duygularını geliştirme amacıyla "Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenleyecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular "yarisma.diyanet.gov.tr" adresinden 20 Mayıs'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Yarışmacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan "Hadislerle O'nu Anlamak" isimli eserden sorumlu olacak.

Örgün veya açık öğretime devam eden üniversite öğrencilerinden 1 Ocak 1993-1 Ocak 2004 arasında doğanların katılabileceği yarışma, 22 Mayıs'ta "yarisma.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Sonuçlar da yine bu adres üzerinden ilan edilecek.

Yarışmada her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenci, Cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek.

Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Eşitlik halinde yaşı büyük olanlara öncelik verilecek. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kurayla birinci tespit edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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