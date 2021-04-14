Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı siyasetçinin "Stop Islam" paylaşımına tepki
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı siyasetçinin "Stop Islam" paylaşımına tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı siyasetçinin 'Stop Islam' paylaşımına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" dedi.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" dedi.

Ramazan'dan bir gün önce Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, resmi sosyal medya hesabından "İslam'ı durdurun, Ramazan'ı durdurun. Özgürlük. İslam'a hayır" ifadeleri ile bir paylaşım yapmıştı. Wilders ayrıca, "Ramazan bizim kültürümüz değil, Ramazan bizim tarihimiz değil, Ramazan bizim geleceğimiz değil. İslamlaşmayı durdurun. İslam Hollanda topraklarına ait değil" ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü de paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" açıklamasında bulundu. Erbaş, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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