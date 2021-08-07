Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yukarı Mazı Mahallesi'nde yangından etkilenlere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yukarı Mazı Mahallesi'nde yangından etkilenlere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Yukarı Mazı Mahallesi sakinlerinden yangının neden olduğu zararla ilgili bilgi alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, halka 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, "Devletimiz büyük. Devletimiz uğranılan zararları karşılıyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin" diye konuştu. 

Muğla'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüğünü anlatan Erbaş, "Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfı'mız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Ali Erbaş, cuma namazında tüm camilerde afetlerin son bulması için dua edildiğini de belirtti. Bodrum bölgesinde yangınla mücadelede görev yapan ekiplerle de görüşen Erbaş, çalışmalarında kolaylık diledi. Ziyarette Başkan Erbaş'a, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da eşlik etti.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Bodrumlulara 'geçmiş olsun' ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:43:18. #1.14#

title