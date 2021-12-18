Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şehitlik Köyü Yeni Camii'ni ibadete açtı

ARTVİN (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin Şehitlik Köyü Yeni Camii'nin açılışını gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Artvin Şehitlik Köyü Yeni Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Başkan Erbaş, cami binalarını inşa ettikleri gibi, bundan sonra içini de mamur hale getireceklerini ifade ederek, "Allah Resulü Efendimizin ifadesiyle, camiler şehirlerin en mübarek mekanlarıdır. Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz. " dedi.

Başkan Erbaş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu camimizde nice çocuklar, nice gençler yetişirler, nice insanlarımız bu camide ibadet ederler. Camilerin mektep olarak da kullanılması çok önemli. Rabbim bu caminin yapılışında emeği olan herkesten razı olsun. Allah inşallah bu camimizde daha çok cemaat, daha çok genç ve çocuğun olmasını bizlere nasip eylesin. " diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kullanıldığı caminin açılışına Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla da katıldı.

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