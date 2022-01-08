ERBAŞ, SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 107'NCİ YILINDA OKUNAN 107 BİN HATİMİN DUASINI YAPTI

KARS (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı sebebiyle donarak şehit olan Mehmetçikler için okunan 107 bin hatimin duasını yaptı. Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatimin duası için vatandaşlar Kars merkezdeki Evliya Camiini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazının ardından hatim duasına geçildi. Hafız ve imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahi okuduğu programda hatim duasını yapan Erbaş, "Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik sen kabul eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı. Erbaş, camiyi dolduran vatandaşlara da "Birbirimize yaptığımız en çok dua 'Allah razı olsun' şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen bir bize teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur" tavsiyesinde bulundu. Hatim duası sonrası camiden çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.