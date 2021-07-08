Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Caminin genel görüntüsü ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Caminin genel görüntüsü ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli