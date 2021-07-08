Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Caminin genel görüntüsü ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Caminin genel görüntüsü ORDU - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı. (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,İslamdağ Külliye Camii'nin açılış törenine katıldı (2) - Haberler
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