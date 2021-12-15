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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı dava görülmeye başlandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı dava görülmeye başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

ANKARA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Barosu'na açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık olarak dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Erbaş'ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmış ve açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu'na 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Duruşmada savunma yapan eski Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yaptıkları açıklamanın eleştiri olduğunu fakat hiçbir yerinde suç unsuru bulunmadığını söyleyerek, "Diyanet İşleri Başkanı nikahsız yaşayanları ve eşcinselleri hastalık yayıcı olarak hedef göstermiştir. Biz de baro olarak buna suç duyurusunda bulunduk. Hutbedeki bazı söylemler suçtur" dedi.

Dönemin baro başkanı Sağkan'ın yanı sıra diğer sanıklar da açıklamada herhangi bir hakaretin yer almadığını savundu. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, duruşmada dinlenmeyen diğer iki sanığın da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

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