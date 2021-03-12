Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım

12.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:03
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım

Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi devam eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çok yakın zamanda görevimin başına döneceğim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesine konuşan Erbaş şunları söyledi:

"5 Mart 2021 tarihinde Kovid-19 testimin pozitif çıkmasının ardından evimde dinleniyor iken kontrol için gittiğim Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşallah."

BAKAN KOCA'YA VE ŞEHİR HASTANESİ PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tedavi sürecimde başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendi ve Ankara Şehir Hastanesi'nin değerli çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın 24 saat insanımıza fedakarca nasıl hizmet verdiğini yerinde görmüş olmak onlara olan saygı ve sevgimizi daha da artırmıştır. Hastanelerimizin muhteşem imkanlarını ve hizmetlerini yaşayarak müşahede etmiş olmak bu milletin bir ferdi olarak bir kez daha iftihar etmemize ve devletimizin büyüklüğünü bir kez daha görmemize vesile olmuştur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da karşılığını görsünler inşaallah." şeklinde konuştu.

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