Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Çatalzeytin, Ali Erbaş, Kastamonu, 3. Sayfa

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin'in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlçe merkezindeki yapımı devam eden Türbe Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

09.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin'in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlçe merkezindeki yapımı devam eden Türbe Cami inşaatında incelemelerde bulundu.


Cami inşaatı incelemesinde Erbaş'ın yani sıra; Kaymakam İzzet Cem Eser, Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen, İlçe Müftüsü Fethi Harun Yeter, İl Genel Meclisi Üyesi Mevlüt Kaplan, Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Tolga İnce ve Türbe Camii İmam-Hatibi Cemal Aydın da yer aldı.


Kaymakam İzzet Cem Eser, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan cami inşaatı için destek istedi. Erbaş, incelemenin ardından ilçeden ayrıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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