Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın gelişi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren