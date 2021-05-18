Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Politika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın gelişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın gelişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti - Haberler
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