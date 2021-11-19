Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de 8 caminin açılışını yaptı

BİNGÖL (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bingöl'de 8 caminin açılış törenine katıldı. Erbaş "Camilerimiz ibadet ettiğimiz merkezler. İçinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın dini ve İslam'ı öğrendiği mekanlardır. Çünkü camiler, peygamber efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekanları camilerdir" dedi.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de yine İl Müftülüğü Hizmet binası ile 8 caminin açılış törenine katıldı. Erbaş, "Camilerimiz ibadet ettiğimiz merkezler. İçinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın dini ve İslam'ı öğrendiği mekanlardır. Çünkü camiler, peygamber efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekanları camilerdir" diye konuştu.

Ali Erbaş, "Müminlerin birbirlerine şahitlikleri çok önemli. Hocamızın son anlarına şahit olduk, son anları Kur'an'a hizmetle geçti. Asr Suresi'nde kulaklarımızda bırakarak Rabbi'ne yürüdü" dedi.