Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası 24 Temmuz'da kılınacak namaza ilişkin merak edilen ayrıntılara yanıt verdi. Erbaş ayrıca "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.

86 yıl sonra ibadete açılan ve 24 Temmuz'da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili merak edilen sorulara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. İlk namazın kılınacağı 24 Temmuz günün Ayasofya'nın içine 1000 kişinin alınabileceğini söyleyen Erbaş, namaz için 2 imam 4 müezzin görev alacağını belirtti. Erbaş, "Ayasofya'nın ismi değişecek mi?" sorusuna da "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" yanıtını verdi.

İLK NAMAZI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MI KILDIRACAK?

Ayasofya'da 481 yıldır kesintisiz bir şekilde ibadet edildiğine dikkat çeken Erbaş, cami içerisindeki figürlerin ise perdeleme ya da teknolojinin imkanlarından faydalanılarak namaz vakitlerinde ışıkla karartma uygulanabilecek şekilde düzenleneceğini ifade etti.

"İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kıldıracak?" sorusunu da yanıtlayan Erbaş, "Takdir zat-ı devletlerinindir" dedi.

MUHARREM İNCE'YE "DAVET" YANITI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Eğer davet gelirse 24 Temmuz'daki Cuma namazına giderim" sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ezan bütün Müslümanlara davettir" diyerek yanıt verdi.

24 TEMMUZ GÜNÜ 2 İMAM VE 4 MÜEZZİN OLACAK

Erbaş, "Ayasofya'nın içerisinde 500 ile bin kişi namaz kılabilir. Caminin dışında ne kadar olabilir onu bilemiyorum. 2 imam 4 müezzin o tarihi günde görev alacak." dedi.

AYASOFYA'NIN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "İbadete açılan Ayasofya Camii'nin ismi ne olacak?" sorusuna "Orijinal isminin devam etmesi daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.